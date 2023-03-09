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14:02, 9 марта 2023Мир

Лавров ответил на слова Гутерриша о демилитаризации ЗАЭС

Глава МИД России Сергей Лавров: ни о какой демилитаризации ЗАЭС речи никогда не шло

Фото: MFA Russia / Globallookpress.co

Речи о демилитаризации Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) никогда не шло, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом он высказался на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, передает корреспондент «Ленты.ру».

Общаясь с журналистами, Лавров ответил на слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, произнесенные им во время последнего визита в Киев. В ходе поездки он, в частности, заявил о необходимости продлить зерновую сделку, снять препятствия на пути экспорта российских удобрений и зерна.

«И почему-то [Гутерриш] увязал эту тему с необходимостью дополнительных договоренностей по военнопленным и с необходимостью, как он выразился, демилитаризации Запорожской атомной электростанции. Ни о какой демилитаризации никто, кроме самой Украины, никогда не вел речи», — заметил российский министр.

Лавров подчеркнул, что генсек ООН в данной ситуации однозначно подписался под односторонними требованиями Украины, несмотря на то, что, будучи международным чиновником, он должен сохранять нейтралитет. «Ему этого в очередной раз не удалось сделать», — констатировал министр.

Визит Гутерриша в Киев состоялся в среду, 8 марта. В столице Украины он встретился с президентом республики Владимиром Зеленским. По итогам встречи Гутерриш заявил о готовности ООН стать посредницей в демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС.

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Полина Матюхина
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