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11:05, 8 марта 2023Бывший СССР

Гутерриш прибыл в Киев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Киев

Фото: Manuel Elías / UN Photo / XinHua / Globallookpress.com

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш прибыл в Киев, где планирует провести с президентом Украины Владимиром Зеленским встречу по вопросу продления зерновой сделки. Об этом в Twitter сообщил представитель генсека.

«Генеральный секретарь Антониу Гутерриш находится в Киеве. Позже сегодня он встретится с Владимиром Зеленским в Киеве, чтобы обсудить продолжение черноморской зерновой инициативы во всех ее аспектах, а также другие актуальные вопросы», — говорится в сообщении.

О том, что генеральный секретарь ООН прибыл на Украину сообщалось 7 марта. После этого визита Гутерриш вернется в Нью-Йорк.

Дипломатический источник ранее заявил, что на следующей неделе представители ООН проведут переговоры с российской делегацией в Женеве. Предполагается, что встреча коснется вопросов экспорта российского зерна и удобрений.

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Игорь Дмитров
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