В Нижневартовске экс-чиновник взял в заложники сына и открыл огонь с балкона

В Нижневартовске экс-чиновник взял в заложники трехлетнего сына и открыл огонь с балкона

В Нижневартовске (ХМАО) мужчина открыл огонь по людям с балкона квартиры на девятом этаже — полицейские эвакуировали два подъезда ближайшего дома. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает Baza.

Как уточняет ТАСС, к полицейским обратилась супруга мужчины из-за его неадекватного состояния. По ее словам, муж схватил ребенка, заперся в квартире и никому не открывает. Когда сотрудники МЧС попытались вскрыть дверь, он выстрелил с балкона.

По данным Национальной службы новостей, у стрелявшего может быть два ружья.

Стрелок из Нежневартовска угрожает убить сына

Как пишет Telegram-канал Shot, мужчина взял в заложники трехлетнего сына и угрожает самоубийством. По данным канала, Владимир Ш. забаррикадировал дверь в квартиру. Он заявил, что собирается расправиться с ребенком.

Ранее Telegram-канал Mash утверждал, что причиной неадекватного поведения мужчины стал прием запредельной дозы лекарств с алкоголем. В свою очередь Telegram-канал «112» пишет, что Владимир Ш. работал в городской администрации замначальника одного из отделов, но был уволен за пьянство.

Экс-чиновник выдвинул условия для освобождения ребенка

Через некоторое время после захвата сына Владимир Ш. выдвинул условия для освобождения ребенка. В частности, он потребовал звонки от нескольких человек, включая председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Кроме того, мужчина требует убить нескольких людей на городской площади.

В настоящий момент район, где развиваются события, оцеплен, из него эвакуировали всех жителей. К дому, где заперся экс-чиновник, прибыли бойцы ОМОН и снайперы. С самим Владимиром Ш. пытались договориться его жена и мать: они просили злоумышленника сдаться и отпустить малыша.

Захваченного в Нижневартовске мальчика удалось освободить

Около 9:30 мск источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что трехлетнего мальчика, которого Владимир Ш. ранее взял в заложники, удалось освободить.