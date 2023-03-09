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16:33, 9 марта 2023Мир

Захарова рассказала о схеме отправки наемников на Украину

Мария Захарова: Запад отправляет на Украину наемников под прикрытием гуманитарных миссий

Фото: Sgt. Lianne Hirano / Globallookpress.com

Страны Запада отправляют на Украину наемников под прикрытием выполнения гуманитарных миссий. О такой схеме в ходе брифинга в четверг, 9 марта, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция мероприятия велась на Rutube.

«Они (наемники — прим. "Ленты.ру") вместе с украинскими вооруженными формированиями не только участвуют в боевых действиях, но и постоянно уличаются в бесчинствах против мирных жителей», — заявила она.

Захарова напомнила, что во многих странах, которые поставляют Украине военных, наемничество признано незаконным. «Но кого же это интересует? На кону такие деньги, такой геополитический куш», — добавила дипломат.

Ранее в Луганской народной республике сообщили, что иностранные наемники не соглашаются жить в украинских окопах. Утверждалось, что они требуют возможности ходить в супермаркеты, а также нормальных бытовых условий.

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Варвара Кошечкина
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