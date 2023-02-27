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09:57, 27 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали об отказе иностранных наемников жить в окопах ВСУ

Подполковник Марочко: иностранные наемники требуют нормальных условий жизни

Фото: Marko Djurica / Reuters

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что иностранные наемники отказываются жить в окопах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, из Купянска Харьковской области в направлении Сватово и обратно часто курсируют рейсы микроавтобусов с наемниками. Это связано с тем, что иностранные военнослужащие требуют нормальных бытовых условий жизни, а также возможности посещать супермаркеты и «пользоваться услугами женщин с низкой социальной ответственностью».

Также Марочко сообщил, что ВСУ предприняли неудачную попытку контратаковать наступающие Вооруженные силы России в районе Кременной. В ходе наступления на прошлой неделе Киев понес большие потери.

Ранее американский наемник Трой Оффенбекер заявил, что срок жизни бойца ВСУ в районе Артемовска составляет четыре часа. Он назвал бои в районе Артемовска мясорубкой и усомнился в силах украинских войск для удержания контроля над городом.

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Варвара Кошечкина
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