Президент Грузии обратилась к правительству на фоне протестов

Президент Грузии Зурабишвили призвала власти не примененять силу к протестующим

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к правительству страны на фоне протестов против принятия закона об иностранных агентах в ходе интервью с телеканалом CNN.

По словам президента, у правительства есть «последний шанс продемонстрировать, что они не являются неформальной пророссийской силой». «У них последний шанс показать, что то, что они проевропейские, не пустые слова, а их цель», — добавила она.

8 марта протестующие потребовали от властей отозвать закон об иностранных агентах и освободить всех задержанных на предыдущей ночной акции. Также участники акции протеста строили баррикады. Позже между спецназом и участниками акции начались столкновения.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был принят в первом чтении во вторник, 7 марта. Согласно документу, в республике могут создать специальный список физических и юридических лиц, которые получают финансирование из-за рубежа.