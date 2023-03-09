Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:51, 9 марта 2023Бывший СССР

Президент Грузии обратилась к правительству на фоне протестов

Президент Грузии Зурабишвили призвала власти не примененять силу к протестующим
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили . Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к правительству страны на фоне протестов против принятия закона об иностранных агентах в ходе интервью с телеканалом CNN.

По словам президента, у правительства есть «последний шанс продемонстрировать, что они не являются неформальной пророссийской силой». «У них последний шанс показать, что то, что они проевропейские, не пустые слова, а их цель», — добавила она.

8 марта протестующие потребовали от властей отозвать закон об иностранных агентах и освободить всех задержанных на предыдущей ночной акции. Также участники акции протеста строили баррикады. Позже между спецназом и участниками акции начались столкновения.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был принят в первом чтении во вторник, 7 марта. Согласно документу, в республике могут создать специальный список физических и юридических лиц, которые получают финансирование из-за рубежа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Появилось видео с попавшим под обстрел в ДНР репером Птахой
В Финляндии предположили сроки ратификации членства в НАТО
США вновь отказали в визах российским дипломатам
Президент Грузии обратилась к правительству на фоне протестов
В США призвали закрыть «Росатом»
Зеленский поддержал протесты в Грузии
Авербух заявил об улучшении состояния Костомарова после инсульта
Россияне поспорили об идеальной температуре воздуха в общественном транспорте
В США анонсировали развертывание первой батареи гиперзвуковых ракет
Десятимесячному мальчику ампутировали ногу из-за врачебной ошибки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.