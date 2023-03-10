БДК «Николай Вилков» уничтожил «подводных диверсантов» на учениях

Корабль ТОФ «Николай Вилков» уничтожил «подводных диверсантов» на учениях в районе Курил

Большой десантный корабль (БДК) Тихоокеанского флота (ТОФ) «Николай Вилков» уничтожил «группу подводных диверсантов» условного противника на учениях в районе Курильских островов. Задачи по противодиверсионной обороне отработали на переходе морем из пункта базирования ТОФ во Владивостоке в сторону Камчатского полуострова, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

«В рамках вводной, находясь во время перехода в морском полигоне ТОФ в районе Курильских островов, экипаж корабля обнаружил на незащищенном рейде подводные цели, идентифицируемые как боевые пловцы условного противника. По легенде учения, группа подводных диверсантов условного противника, используя средства подводного передвижения, проводила подводную разведку», — говорится в сообщении.

На БДК были произведены мероприятия по тревоге, а также вооружены водолазные посты, на которых находились готовые к действию боевые пловцы подразделений по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами условного противника.

Экипаж «Николая Вилкова» в ходе отработки действий по вводной произвел гранатометание из многоствольных корабельных гранатометов, а также выполнил учение по борьбе за живучесть.

БДК проекта 1171 «Тапир» спустили на воду в 1973 году. «Николай Вилков» может нести до 1500 тонн грузов. Корабль получил артиллерийские установки ЗИФ-31Б и 2М-3М, а также установки реактивной системы залпового огня «Град-М» и гранатометные комплексы МРГ-1 «Огонек».

Ранее пресс-служба ВВО сообщила, что БДК «Николай Вилков» провел артиллерийские стрельбы в ходе учения в Приморье. Расчеты артиллерийской боевой части поразили условные огневые позиции.

