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10:15, 6 июля 2026Бывший СССР

В ВСУ объяснили неудачу в борьбе с массированным ударом российских войск

Спикер ВС ВСУ Игнат: Украина испытывает серьезный дефицит ракет для Patriot
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Неудача в борьбе с массированным ударом российских войск по территории Украины связана с тем, что Киев испытывает серьезный дефицит ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, его слова в Telegram-канале приводит «Страна.ua».

«Чтобы сбивать баллистические ракеты, нужно иметь, чем их сбивать. Систем Patriot достаточно — нужна постоянная поставка ракет. У нас есть серьезный дефицит ракет-перехватчиков», — сказал он.

Он также назвал «мягко говоря, низким» показатель российских сбитых баллистических ракет. При этом, как показывают данные, опубликованные ВС ВСУ, во время атаки в ночь на 6 июля средствам противовоздушной обороны не удалось сбить ни одной баллистической ракеты.

Ранее стало известно, что российские войска в ночь на 6 июля поразили завод «Визар» в Вишневом в Киевской области. Предприятие, в частности, производило комплектующие для зенитных управляемых ракет, а также занималось их ремонтом и обслуживанием.

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