Возлюбленный Лерчек из Аргентины влюбился в Россию и назвал ее своим домом

Возлюбленный Лерчек Сквиччиарини заявил, что влюбился в Россию 15 лет назад

Возлюбленный блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, танцор Луис Сквиччиарини из Аргентины назвал Россию своим домом. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена в РФ).

«Первый раз я приехал [в Россию] 15 лет назад и влюбился в культуру и особенно в людей. (...) Россия стала моим домом», — заявил танцор. При этом он добавил, что все равно скучает по семье и родной стране.

По словам Сквиччиарини, в России он также понял, что может не просто учить россиян танго, а передавать философию этого танца.

Также возлюбленный блогерши высказался о ее детях от предыдущего брака. Он заявил, что у них сложились доверительные отношения, и назвал детей Лерчек очень воспитанными и хорошими.

В марте Сквиччиарини раскрыл подробности лечения Чекалиной от рака четвертой стадии. Танцор рассказал, что блогерша проходит три вида терапии — химиотерапию, иммунную и лучевую терапию.