Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:09, 10 марта 2023Наука и техника

Фрегат «Адмирал Горшков» второй раз пересек экватор

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» второй раз за время похода пересек экватор

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Многоцелевой фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» второй раз за время дальнего похода пересек экватор. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«Сегодня фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" совершил пересечение экватора в Индийском океане, двигаясь в северном направлении», — говорится в сообщении. Отмечается, что первое пересечение экватора состоялось в феврале.

Как уточнили в пресс-службе, за время дальнего похода фрегат прошел три океана, пять морей и две проливные зоны. С момента выхода из Североморска моряки прошли более 16,1 тысячи морских миль.

Фрегат дальней морской и океанской зоны «Адмирал Горшков» является головным кораблем проекта 22350. Фрегат вошел в состав Военно-морского флота России в 2018 году. «Адмирал Горшков» получил универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14, который может нести ракеты «Оникс», «Калибр-НК и «Циркон».

Материалы по теме:
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»: как изменилось российское оружие в 2022 году
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»:как изменилось российское оружие в 2022 году
30 декабря 2022

В феврале Минобороны России сообщило, что фрегат «Адмирал Горшков» в ходе выполнения задач дальнего похода выполнил артиллерийские стрельбы по цели в Атлантическом океане.

В январе стало известно, что «Адмирал Горшков» отработал организацию нанесения удара гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели в Западной Атлантике.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В Минобороны ответили на вопрос о возобновлении призыва по мобилизации
Названы районы Москвы с наибольшим предложением жилья в новостройках
Командир «Ахмата» заявил о стремлении ВСУ разблокировать Артемовск
Женщина с бородой рассказала о своем недуге и прославилась в сети
Названы привлекательные для зарубежных дизайнеров элементы русского стиля
Простая ошибка в телевикторине стоила участнице приза в миллион долларов
В Германии неизвестные взяли заложников в аптеке
Фрегат «Адмирал Горшков» второй раз пересек экватор
Россиянку осудят за убийство 31-летнего сожителя во время внезапной ссоры
Бросивший банан на матче «Волга» — «Зенит» болельщик задержан
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.