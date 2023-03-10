Фрегат «Адмирал Горшков» второй раз пересек экватор

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» второй раз за время похода пересек экватор

Многоцелевой фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» второй раз за время дальнего похода пересек экватор. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«Сегодня фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" совершил пересечение экватора в Индийском океане, двигаясь в северном направлении», — говорится в сообщении. Отмечается, что первое пересечение экватора состоялось в феврале.

Как уточнили в пресс-службе, за время дальнего похода фрегат прошел три океана, пять морей и две проливные зоны. С момента выхода из Североморска моряки прошли более 16,1 тысячи морских миль.

Фрегат дальней морской и океанской зоны «Адмирал Горшков» является головным кораблем проекта 22350. Фрегат вошел в состав Военно-морского флота России в 2018 году. «Адмирал Горшков» получил универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14, который может нести ракеты «Оникс», «Калибр-НК и «Циркон».

В феврале Минобороны России сообщило, что фрегат «Адмирал Горшков» в ходе выполнения задач дальнего похода выполнил артиллерийские стрельбы по цели в Атлантическом океане.

В январе стало известно, что «Адмирал Горшков» отработал организацию нанесения удара гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели в Западной Атлантике.