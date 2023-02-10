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15:37, 10 февраля 2023Наука и техника

«Адмирал Горшков» выполнил стрельбы в Атлантическом океане

Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил артиллерийские стрельбы в Атлантическом океане

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Многоцелевой фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» проекта 22350 в ходе выполнения задач дальнего похода выполнил артиллерийские стрельбы по цели в Атлантическом океане. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что экипаж фрегата провел стрельбы в южной части Атлантического океана в рамках подготовки к проведению совместного учения с Военно-морскими силами (ВМС) Южно-Африканской республики и ВМС Народно-освободительной армии Китая.

Расчет корабельного командного пункта отработал действия по выдаче целеуказания для применения вооружения. Стрельбу провели из универсальной артиллерийской установки АК-192М калибра 130 миллиметров по морской мишени на удалении более десяти километров, которая имитировала корабль условного противника.

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«Средства объективного контроля подтвердили, что цель успешно поражена. В целях противодействия высокоточному оружию условного противника комплексами радиоэлектронной борьбы также была отработана постановка помех», — говорится в сообщении.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу, рассказал, что «Адмирал Горшков» впервые в ходе международных учений выполнит учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон».

В январе Минобороны России сообщило, что «Адмирал Горшков» впервые отработал организацию нанесения удара ракетой «Циркон» по цели в Западной Атлантике.

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Даниил Иринин
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