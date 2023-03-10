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00:19, 11 марта 2023Мир

Байден заявил об укреплении энергобезопасности благодаря действиям США и ЕС

Байден заявил, что шаги США и Евросоюза привели к укреплению энергобезопасности

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Действия США и Евросоюза (ЕС) привели к укреплению энергетической безопасности, заявил американский президент Джо Байден. Об этом пишет ТАСС.

На встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Белом доме он подвел итог политике Вашингтона за несколько лет. «Шаги, сделанные США и ЕС за последние несколько лет, привели к укреплению энергетической безопасности, нашей экономической безопасности и, я бы сказал, нашей национальной безопасности», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил об обещании американской стороны заместить для ЕС сжиженным природным газом (СПГ) российский трубопроводный. Как отметил Байден, США поставили вдвое больше американского СПГ, чем обещали. «Мы рассматриваем ЕС как замечательное дополнение к безопасности и экономической безопасности», — указал он.

Ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен поблагодарила США за помощь в избавлении Европы от энергозависимости от России.

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Марина Совина
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