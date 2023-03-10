ВС России накрыли артиллерийским огнем отряд ВСУ при бегстве из Артемовска

«РВ»: российские военные накрыли артиллерийским огнем отряд ВСУ при бегстве из Артемовска

Российские военные накрыли артиллерийским огнем отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке сбежать из Артемовска (украинское название — Бахмут). Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

Отмечается, что «корректировка и объективный контроль велись с помощью коммерческих квадрокоптеров, которые незаменимы в условиях спецоперации».

Кроме того, в сообщении говорится, что в районе Артемовска по-прежнему идут ожесточенные бои, подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) продолжают штурмовать город, прорывая оборону ВСУ.

Ранее военный корреспондент Александр Симонов заявил, что ВСУ предпринимают попытки контратаковать в районе Артемовска. При этом российская артиллерия продолжает взламывать крупный укрепительный район украинских бойцов на пересечении улиц Корсунского и Чайковского.

