В психиатрической больнице имени Алексеева в Москве прошли следственные действия

СК проверяет медиков психбольницы, отпустивших столкнувшего подростка под поезд мужчину

В психиатрической больнице имени Алексеева в Москве, где лечился столкнувший 15-летнего подростка под поезд 61-летний Владимир Кизик, прошли следственные действия. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сотрудники СК изъяли из медучреждения необходимую документацию. Они проверяют медработников, которые отпустили пациента без сопровождения.

9 марта на станции Московского метро «Киевская» мужчина столкнул 15-летнего подростка под приближающийся поезд. Он подбежал сзади к стоящему у края платформы юноше и толкнул его руками в спину.

Подросток выжил, его жизни и здоровью сейчас ничто не угрожает. Следственный комитет России возбудил дело по факту случившегося. Выяснилось, что мужчина стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство, он признал вину.