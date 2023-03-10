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11:26, 10 марта 2023Силовые структуры

В психиатрической больнице имени Алексеева в Москве прошли следственные действия

СК проверяет медиков психбольницы, отпустивших столкнувшего подростка под поезд мужчину

Фото: ГСУ СК России по г. Москве

В психиатрической больнице имени Алексеева в Москве, где лечился столкнувший 15-летнего подростка под поезд 61-летний Владимир Кизик, прошли следственные действия. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сотрудники СК изъяли из медучреждения необходимую документацию. Они проверяют медработников, которые отпустили пациента без сопровождения.

9 марта на станции Московского метро «Киевская» мужчина столкнул 15-летнего подростка под приближающийся поезд. Он подбежал сзади к стоящему у края платформы юноше и толкнул его руками в спину.

Подросток выжил, его жизни и здоровью сейчас ничто не угрожает. Следственный комитет России возбудил дело по факту случившегося. Выяснилось, что мужчина стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство, он признал вину.

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Елизавета Новикова
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