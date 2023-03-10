Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:28, 10 марта 2023Путешествия

В Таиланде отказались внедрять новую систему наказания туристов по всей стране

«Новости Пхукета»: в Таиланде отказались внедрять систему красных карточек по всей стране

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде одобрили новую пхукетскую систему наказания с желтыми и красными карточками для туристов-нарушителей и при этом отказались распространять ее на всю страну. Об этом пишет портал «Новости Пхукета».

Так, глава Иммиграционного бюро Пхукета полковник Тханет Сукчай заявил, что региональные власти будут сами решать, внедрять ли у себя подобную систему или нет. «В других провинциях все будет зависеть от решений местных офисов Иммиграционного бюро», — пояснил он.

Материалы по теме:
Россияне полюбили зимовать на Бали. Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
Россияне полюбили зимовать на Бали.Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
21 октября 2022
«Такого нигде не сыщешь» Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
«Такого нигде не сыщешь»Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
12 апреля 2022

По словам чиновника, в ближайшее время пхукетское Иммиграционное бюро намерено собрать консулов зарубежных стран, чтобы детально разъяснить им работу системы. «Представителям консульских служб также придется объяснить, почему они позволяют гражданам своих стран создавать проблемы на регулярной основе, — добавил Сукчай. — Система карточек должна привить иностранцам понимание, как им следует жить на Пхукете».

Ранее в марте на популярном тайском курорте Пхукет запустили систему отслеживания правонарушений иностранных путешественников. Новые правила схожи с футбольными: теперь туристов-нарушителей могут выдворить из Таиланда после предъявления им красных карточек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Разбитая под Артемовском колонна ВСУ попала на видео
Подсчитана необходимая для продажи квартиры сумма
Певица Лолита призналась в страхе из-за преследований маньяка
Украина не получит швейцарское вооружение
Профицит внешней торговли России упал почти в три раза
Женщину со смертельно опасным диагнозом посадят в тюрьму за отказ от лечения
Тренер ПСЖ отреагировал на слова Мбаппе о вылете клуба из Лиги чемпионов
Макрон призвал не допустить превращения конфликта на Украине в глобальный
Премьер Британии назвал причину поставок оружия Украине
Тату-мастера назвали надоевшие рисунки на телах клиентов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.