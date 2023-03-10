В Таиланде отказались внедрять новую систему наказания туристов по всей стране

«Новости Пхукета»: в Таиланде отказались внедрять систему красных карточек по всей стране

В Таиланде одобрили новую пхукетскую систему наказания с желтыми и красными карточками для туристов-нарушителей и при этом отказались распространять ее на всю страну. Об этом пишет портал «Новости Пхукета».

Так, глава Иммиграционного бюро Пхукета полковник Тханет Сукчай заявил, что региональные власти будут сами решать, внедрять ли у себя подобную систему или нет. «В других провинциях все будет зависеть от решений местных офисов Иммиграционного бюро», — пояснил он.

По словам чиновника, в ближайшее время пхукетское Иммиграционное бюро намерено собрать консулов зарубежных стран, чтобы детально разъяснить им работу системы. «Представителям консульских служб также придется объяснить, почему они позволяют гражданам своих стран создавать проблемы на регулярной основе, — добавил Сукчай. — Система карточек должна привить иностранцам понимание, как им следует жить на Пхукете».

Ранее в марте на популярном тайском курорте Пхукет запустили систему отслеживания правонарушений иностранных путешественников. Новые правила схожи с футбольными: теперь туристов-нарушителей могут выдворить из Таиланда после предъявления им красных карточек.