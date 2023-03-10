В Челябинской области установят 13 зарядных станций для электромобилей

В Челябинской области на федеральные средства установят 13 зарядок для электромобилей

В Челябинской области за год установят 13 новых зарядных станций для электромобилей. Об этом стало известно после встречи главы региона Алексея Текслера и заместителя председателя Правительства России Александра Новака, подробности которой публикует портал «Хорошие новости».

Сообщается, что ввод на Южном Урале трех заправочных станций на компримированном природном газе и 13 зарядок для электрокаров запланировали на средства из федерального бюджета. Особенность «быстрых» зарядных станций в том, что они могут зарядить машину всего за час, отметили специалисты. Однако установка подобных станций обойдется властям дороже.

В апреле 2022 года появилась информация о том, что в Дагестане на популярных турмаршрутах к 2024 году также разместят 40 зарядных станций для электромобилей. Пилотную электрозаправочную станцию планируется открыть в Махачкале. Ожидаемое время полной зарядки электромобиля составит 30 минут.