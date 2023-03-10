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13:09, 10 марта 2023Среда обитания

В России захотели строить деревянные девятиэтажки

Глава Минстроя Файзуллин: в России могут начать строить деревянные девятиэтажки

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В России могут начать строить девятиэтажные жилые здания из дерева, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин. Его слова приводит РБК.

По словам Файзуллина, необходимая для возведения деревянных девятиэтажек документация уже подготовлена и находится на экспертизе. «Эта работа, она обеспечивается соответствующей разработкой нормативной базы, которую мы вместе с МЧС и Роспотребнадзором отрабатываем для того, чтобы была возможность реализовывать такие проекты», — заявил министр.

Файзуллин добавил, что работа над проектом завершится в течение 2023 года. Он также отметил, что деревянное домостроение в России имеет большой потенциал. На данный момент в стране строятся четырехэтажные дома из дерева — для реализации таких проектов эксперты провели анализ технической стороны, в том числе проверили пожарную безопасность.

В феврале президент России Владимир Путин поручил расширить мощности по производству деревянных домов. Правительство должно подготовить меры, которые позволят поддержать промышленный выпуск домокомплектов из дерева.

Александра Качан
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