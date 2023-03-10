В России начнут массово создавать площадки для собак

«Известия»: российских застройщиков обяжут массово создавать игровые площадки для собак

В России начнут массово создавать игровые площадки для собак. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, речь идет о больших зонах, специальных маршрутах в парках, а также урнах для отходов животных.

Отмечается, что создание инфраструктуры предлагают включить в программы благоустройства городов, а также в обязанности девелоперов при строительстве домов. Инициативу подготовил Общественный совет при Минстрое.

«Важно отметить, что нужны именно игровые площадки для питомцев, а не дрессировочные, которые в основном существуют сегодня», — рассказал руководитель рабочей группы по инфраструктуре для выгула собак при Общественном совете министерства Артем Гебелев.

Он подчеркнул, что также необходимо оборудовать обычные парковые и лесопарковые зоны специальными урнами.

Стоимость создания одной небольшой площадки в 400 квадратных метров оценивается в 1–10 миллионов рублей в зависимости от оснащения — такой территории достаточно для выгула 40 собак в день, отметил Гебелев.

Ранее фракция ЛДПР предложила запретить выпускать бездомных собак из приютов на улицу.

