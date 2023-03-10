Ford запланировал массовые увольнения

El Pais: Ford сообщил о планах уволить 1,1 тысячи сотрудников на заводе в Испании

Американский автопроизводитель Ford планирует сократить 1144 сотрудника на заводе Альмусафес в Испании. О грядущих массовых увольнениях сообщает газета El Pais.

Компания объяснила решение необходимостью изменить структуру своей деятельности в Европе в связи с постепенным переходом на производство электромобилей. Увольнения затронут почти 20 процентов работников предприятия. О нововведениях компания уже сообщила профсоюзам.

На испанском заводе выпускается около 1,1 тысячи моделей автомобилей. По некоторым оценкам, производственная мощность предприятия составляет 450 тысяч машин в год, а завод является самым крупным производственным комплексом Ford за пределами США.

В середине февраля компания заявила, что по всей Европе будут уволены 3,8 тысячи сотрудников в течение ближайших трех лет. Производитель намерен оптимизировать штат, чтобы создать «более компактную структуру», и планирует сократить 2,3 тысячи работников в Германии, 1,3 тысячи — в Великобритании, и 200 — в других странах Европы.