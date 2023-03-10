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11:55, 10 марта 2023Россия

В России ученик элитной гимназии покончил с собой

В Кургане покончил с собой 15-летний ученик элитной гимназии

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

В Кургане 15-летний ученик элитной гимназии покончил с собой, подросток был найден у себя дома. Об этом сообщили Ura.ru источники в сфере образования и правоохранительных органах.

По данным издания, ребенок воспитывался в многодетной семье.

Городские власти рассказали журналистам, что в связи с гибелью школьника ведется проверка. В администрации отметили, что семья подростка не состояла на учете в органах соцзащиты. С одноклассниками гимназиста работают психологи.

В январе покончил с собой 12-летний ученик одной из якутских школ. Осенью 2022 года в Московской области совершил суицид еще один школьник. Перед этим ребенок играл с друзьями в снежки.

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Алан Босиков
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