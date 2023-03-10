В Евросоюзе призвали ввести «российские» санкции против Белоруссии

Депутат Европарламента Ващиковский призвал ввести «российские» санкции против Белоруссии

Евросоюзу стоит рассмотреть вопрос введения против Белоруссии санкций, аналогичных тем, что были введены против России, заявил депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский в своем обращении к главе евродипломатии Жозепу Боррелю. В тексте письма парламентария, с которым ознакомилась «Лента.ру», Ващиковский объясняет потребность наложения ограничений в отношении Минска сотрудничеством с Россией и необходимостью помешать участию Китая в конфликте на Украине.

В своем письме «Объединение санкций против Беларуси с санкциями против России» евродепутат выдвигает предположение, что прошедшая 1 марта встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы КНР Си Цзиньпина может быть связана с поставками России китайского вооружения.

«Недавние разоблачения о предполагаемом намерении коммунистического Китая снабдить российскую армию летальным оружием предполагают, что конфликт будет долгосрочным (...). Предполагается, что Китай до сих пор неохотно отправлял военную технику в Россию, поскольку опасался санкций, введенных в отношении России. С этим может быть связан визит [президента Белоруссии] Александра Лукашенко в Китай 1 марта 2023 года», — заявил Ващиковский

Так, он делает вывод, что «в попытке обойти санкции Китай может использовать Белоруссию в качестве посредника» для отправки оружия в Россию.

Распространение санкций, введенных в настоящее время в отношении России, на Белоруссию имело бы упреждающий эффект в предотвращении вовлечения Китая в конфликт в качестве базы для российской военной техники. Наказательный элемент здесь также имеет решающее значение: Белоруссия уже несколько месяцев является (...) стороной продолжающегося конфликта Витольд Ващиковский депутат Европарламента от Польши

На основании вышесказанного польский евродепутат обращается к Боррелю с вопросом о том, поддерживает ли он введение в отношение Белоруссии тех же санкций, которые применяются к России.

Ранее Совет ЕС сообщил о продлении санкций против Белоруссии из-за «внутренних репрессий» и поддержки специальной военной операции России на Украине. Уточняется, что санкционные меры против Белоруссии, принятые в августе 2020 года, продлеваются Евросоюзом до 28 февраля 2024 года. Под санкции подпали 34 организации и 195 человек, включая президента страны Александра Лукашенко.