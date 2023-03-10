Магнус Карлсен проиграл занимающему 336-е место в рейтинге FIDE россиянину

Магнус Карлсен проиграл россиянину Шиманову с 336-го места рейтинга FIDE на онлайн-турнире

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен проиграл россиянину Александру Шиманову, занимающему 336-е место в рейтинге Международнрй шахматной федерации (FIDE), на командном онлайн-турнире Pro Chess League. Об этом сообщается на сайте турнира.

Карлсен выступает за Canada Chessbrahs. 9 марта его команда играла против Levitov Chess Wizards, в которой выступает Шиманов, перешедшая в сборную Швейцарии Александра Костенюк, белорус Денис Лазавик и азербайджанц Рауф Мамедов. Levitov Chess Wizards победила со счетом 9,5:6,5 и вышла в четвертьфинал турнира. Карлсен и Шиманов набрали за раунд по три очка.

Турнир завершится 14 мая. Его призовой фонд составляет 150 тысяч долларов.

Карлсен удерживает титул чемпиона мира с 2013 года. Он отказался защищать шахматную корону в матче с россиянином Яном Непомнящим. Он сослался на нехватку мотивации.