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13:28, 10 марта 2023Наука и техника

В РАН приняли решение о реорганизации комиссии по противодействию лженауке

«Ведомости»: в РАН упразднят комиссию по противодействию лженауке

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В РАН приняли решение о реорганизации комиссии по противодействию лженауке и фальсификации исследований. Об этом сообщают «Ведомости».

По словам источника издания, «комиссии всегда вызывали раздражение как у президиума РАН, так и у тех ученых, чьи работы критиковались». Все дело было в критически настроенных специалистах, которые составляли отчеты о псевдонаучных публикациях кандидатов в академики. За 2019 год известно о нескольких случаях, когда сразу несколько кандидатов не смогли получить новый статус из-за доклада комиссии. Другой собеседник издания совершенно не удивился такому решению и считает, что фактически это означает упразднение комиссии.

Глава экспертного совета РАН Степан Калмыков объяснил, что в академии идет систематизация всех экспертных органов, в том числе советов и комиссий, которых насчитывают более 100. Для возможности оплаты работы экспертов, которые ранее работали бесплатно, предлагается сохранить председателей комиссий, которые сами затем назначат новых специалистов.

Члены гомеопатических объединений выразили одобрение принятому Российской академией наук решению, назвав это «победой здравого смысла в самой РАН».

Еще в 1998 году в РАН было принято решение о создании единой комиссии по борьбе со лженаукой. В конце 2018 года президиум РАН разделил комиссию на две части и самостоятельно утвердил новых членов, причем в большинстве случаев прежние участники по-прежнему входили в состав первой или второй комиссии.

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Елена Апазиди
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