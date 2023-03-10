МО России указало на отсутствие опровержений США обвинений по биоисследованиям

Глава войск РХБЗ Кириллов заявил, что США так и не опровергли обвинения по биолабораториям

США так и не опровергли обвинения Минобороны (МО) России по биолабораториям и проводимым в них исследованиям. На отсутствие опровержений указал глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

По словам Кириллова, реакция США ограничилась лишь констатацией того факта, что исследования проводятся и отвечают интересам Штатов.

«В попытке оправдаться со стороны Вашингтона звучат утверждения, что все работы проводятся в национальных интересах США и направлены на обеспечение глобальной биобезопасности», — заявил глава РХБЗ.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что США должны закрыть военные биолаборатории. МО России официально заявляло об участии Украины в проекте США по зараженным комарам и разработке США беспилотников с отравляющими капсулами.