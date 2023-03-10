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14:08, 10 марта 2023Мир

Лавров предрек усиление санкционного давления Запада на Китай

Глава МИД Лавров счел, что Запад будет увеличивать санкционное давление на Китай

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров счел, что Запад будет увеличивать санкционное давление на Китай. Его слова из эфира Первого канала цитирует ТАСС.

«Я уверен, что санкционное давление на Китай будет только нарастать, это практически анонсировано», — указал глава МИД.

Также 10 марта Лавров высказался, что страны Запада «ждали предлога, чтобы вцепиться в Россию, потому что Россия стала восприниматься как слишком самостоятельный игрок».

3 марта сообщалось, что в Европейском союзе угрожают ответить санкциями, если Китай будет поставлять вооружение России.

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Антон Похиляк
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