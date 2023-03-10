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13:57, 10 марта 2023Мир

Лавров назвал слова Борреля о ситуации в Грузии лицемерными

Глава МИД России Лавров: высказывания Борреля о ситуации в Грузии лицемерны

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Комментарии главы внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля о грузинском законопроекте об иноагентах «О прозрачности иностранного влияния» лицемерны, считает глава МИД России Сергей Лавров. Цитату приводит ТАСС.

«Несмотря на то что в целом ряде европейских стран такие же нормы существуют, господин Боррель, не моргнув глазом, заявлял, что закон, который грузины продвигают в правящей партии "Грузинская мечта", противоречит европейским ценностям», — возмутился Лавров.

Сам Боррель говорил, что грузинский закон идет вразрез стремлению Тбилиси стать частью Европейского союза. При этом он призвал уважать право граждан страны выходить на мирные протесты.

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6 марта парламент Грузии такой закон в первом чтении: он предусматривает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус иноагентов, если более 20 процентов их доходов поступают из-за рубежа.

После этого на улицы Тбилиси вышли тысячи несогласных с решением парламента, они посчитали принятие законопроекта отклонением от прозападного курса страны. Позже власти его отозвали.

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Виктория Кондратьева
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