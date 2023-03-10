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15:54, 10 марта 2023Мир

В Pfizer признали факт исследований «направленной эволюции» ради прибыли

В Минобороны заявили о признании Pfizer исследований «направленной эволюции» ради прибыли
СюжетМинобороны:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Boris Roessler / dpa / Globallookpress.com

В американской фармацевтической корпорации Pfizer признали факт исследований «направленной эволюции» ради повышения прибыли. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов в ходе брифинга, касающегося военно-биологической деятельности США. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

Ранее глава войск РХБЗ заявил, что США так и не опровергли обвинения Минобороны России по биолабораториям и проводимым в них исследованиям. По словам Кириллова, реакция Вашингтона ограничилась лишь констатацией того факта, что исследования проводятся и отвечают интересам Соединенных Штатов.

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Варвара Кошечкина
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В Pfizer признали факт исследований «направленной эволюции» ради прибыли
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