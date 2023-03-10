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16:43, 10 марта 2023Силовые структуры

Стала известна дата рассмотрения дела в отношении писателя Глуховского

Басманный суд Москвы 21 марта рассмотрит дело признанного иноагентом писателя Глуховского
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Басманный суд Москвы 21 марта рассмотрит дело писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) о фейках про Вооруженные силы (ВС) России. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно, процесс пройдет заочно в связи с тем, что подсудимый скрылся от следствия за пределами страны и находится в международном розыске. По ходатайству следственных органов судом была выдана заочная санкция на арест писателя.

По версии следствия, в период с 10 марта по 10 мая 2022-го Глуховский, находясь за границей, разместил на своих страницах в социальных сетях публикации о якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц, массовых убийств мирных жителей и изнасилований несовершеннолетних украинских школьниц.

7 октября 2022 года Минюст признал Глуховского иноагентом. В декабре Замоскворецкий суд Москвы признал это решение законным.

Дмитрий Глуховский известен как автор книги «Метро 2033» о Москве, пережившей ядерный взрыв. Среди других его работ — «Метро 2034», «Пост», «Метро 2035», а также «Будущее», «Текст» и «Сумерки».

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Владимир Шарапов
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