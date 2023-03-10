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14:04, 10 марта 2023Мир

Трамп назвал политической «охотой на ведьм» дело о выплатах порноактрисе

Бывший президент США Трамп назвал дело о выплатах порноактрисе Клиффорд «охотой на ведьм»

Фото: Carlo Allegri / File Photo / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп назвал политической «охотой на ведьм» дело о выплатах экс-порноактрисе и стриптизерше Стефани Клиффорд, известной как Сторми Дэниелс и связанной с предстоящими президентскими выборами в 2024-м. Об этом он высказался в своей соцсети Truth Social.

«Я не сделал абсолютно ничего плохого. У меня никогда не было связей со Сторми Дэниелс», — заявил политик. По его словам, происходящее можно считать политической «охотой на ведьм», за счет которой пытаются избавиться от кандидата на пост президента США.

Ранее стало известно, что прокуратура в Нью-Йорке вызвала Трампа дать показания по выплатам порноактрисе Клиффорд. The New York Times со ссылкой на источники писала, что этот шаг означает предъявление уголовных обвинений в адрес политика.

Клиффорд контактировала с Трампом в 2006-2007 годах. В разгар президентской кампании 2016 года адвокат политика Майкл Коэн заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов за неразглашение информации. В Белом доме позднее эти данные назвали ложью. При этом еще в 2011-м актриса раскрыла подробности секса с миллиардером. «Ничего особенного, как по учебнику, — говорила тогда порнозвезда. — Все происходило в одной позе, как и можно было ожидать от человека его возраста».

В 2018-м порнозвезда Клиффорд подала иск против Трампа. Поводом стало заключенное ею соглашение о неразглашении информации о секс-связях с экс-президентом. Клиффорд заявляла, что Трамп, в отличие от нее самой, не поставил на договоре свою подпись, делегировав это своему адвокату. Актриса требовала признать соглашение недействительным, однако Трамп выиграл процесс. В итоге было доказано, что связь с порнозвездой — неправда.

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Варвара Кошечкина
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