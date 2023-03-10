В Петербурге женщина дала отпор пристававшему мужчине и стала фигуранткой дела

Жительница Санкт-Петербурга отбилась от пристававшего к ней мужчины и попала в полицию

В Санкт-Петербурге женщина дала отпор пристававшему к ней мужчине и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает региональное управление МВД в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в ночь на 9 марта в подъезде дома на улице Декабристов нашли лежащего в крови человека. В тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу. Позже была задержана 35-летняя местная жительница.

По версии полиции, россиянин пристал к женщине на лестничной площадке, и она, отбиваясь, нанесла ему несколько ударов руками и ногами, после чего толкнула его. В результате мужчина упал и ударился головой о ступеньку.

Как сообщило МВД, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

Ранее член Совета Федерации Ольга Ковитиди предложила расширить допустимые пределы самообороны. По ее мнению, Уголовный кодекс необходимо дополнить нормами, учитывающими разницу в силе сторон в делах о самозащите. Сенатор подчеркнула, что многие убийства случаются на фоне длительного домашнего насилия в отношении женщин, которые, защищая себя и своих детей от побоев, превышают пределы самообороны.

В феврале 2022 года бывший судья Сергей Пашин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что в России нет безопасных способов самозащиты. По его словам, единственный вариант спасти себя и не оказаться на скамье подсудимых — оказать сопротивление так, чтобы не причинить вреда нападающему.