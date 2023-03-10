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12:13, 10 марта 2023Россия

В Петербурге женщина дала отпор пристававшему мужчине и стала фигуранткой дела

Жительница Санкт-Петербурга отбилась от пристававшего к ней мужчины и попала в полицию

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге женщина дала отпор пристававшему к ней мужчине и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает региональное управление МВД в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в ночь на 9 марта в подъезде дома на улице Декабристов нашли лежащего в крови человека. В тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу. Позже была задержана 35-летняя местная жительница.

По версии полиции, россиянин пристал к женщине на лестничной площадке, и она, отбиваясь, нанесла ему несколько ударов руками и ногами, после чего толкнула его. В результате мужчина упал и ударился головой о ступеньку.

Как сообщило МВД, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

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Константин Лысяков
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