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07:18, 1 ноября 2022Россия

В России предложили расширить допустимые пределы самообороны

«Известия»: сенатор Ковитиди предложила расширить в России допустимые пределы самообороны
Ольга Ковитиди

Ольга Ковитиди. Фото: Совет Федерации / Global Look Press

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди предложила расширить допустимые пределы самообороны. Об этом во вторник, 1 ноября, пишут «Известия».

По мнению сенатора, для этого нужно внести в Уголовный кодекс нормы, учитывающие разницу в силе сторон по делам о превышении пределов самообороны. Ковитиди отметила, что многие убийства случаются на фоне длительного домашнего насилия в отношении женщин, которые, защищая себя и своих детей от побоев, превышают пределы самообороны. В этих случаях нужно учитывать, что одна сторона очевидно слабее физически, считает она.

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В беседе с изданием Ковитиди заявила, что сейчас есть запрос гражданского общества пересмотреть действующую редакцию статьи 37 Уголовного кодекса. Соответствующий законопроект находится в Госдуме, но он получил отрицательное заключение правительства и Верховного суда. «Однако если такой запрос гражданского общества есть, то нужно находить компромисс», — полагает сенатор. Для рассмотрения этого вопроса принято решение о необходимости создания рабочей группы.

По статистике Консорциума женских НПО, в России за 2020 и 2021 годы от домашнего насилия погибли 2680 женщин. Это составляет 70,9 процента и 71,1 процента соответственно от всех случаев убийств женщин за эти два года.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия появился в конце 2019 года на сайте Совета Федерации. Авторы документа предложили ставить на профилактический учет агрессоров, а также обязывать виновных в насилии покинуть место проживания с жертвой и прекратить общение с ней. 27 декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы взяли паузу в рассмотрении закона о семейно-бытовом насилии.

У законопроекта нашлись противники. Так, в сентябре 2021 года председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что РПЦ вместе с семейным сообществом выступила против принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия. По его словам, закон может привести к злоупотреблению и фактам изъятия детей из семьи.

Кроме того, в октябре 2019 года в сети было опубликовано открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия закона о домашнем насилии, под которым подписались 180 общественных организаций. Против закона также выступил телеведущий Владимир Соловьев, заявив о его ненужности.

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Марина Совина
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