В российских городах стали гораздо чаще искать работу

«Авито Работа»: активность соискателей в 2022 году в крупных городах выросла на 40%

По итогам прошлого года активность жителей крупных российский городов в поиске работы выросла более чем на 40 процентов по сравнению с 2021 годом. Об этом со ссылкой на данные сервиса «Авито Работа», сравнившего число запросов контактов работодателей от потенциальных кандидатов, пишут «Ведомости».

Наибольший рост наблюдался в Новосибирске — плюс 66 процентов. Далее идут Екатеринбург (53 процента), Красноярск (50 процентов), Москва (46 процентов), Челябинск (41 процент). Меньше всего активность увеличилась в Волгограде (7 процентов), Казани (17 процентов) и Ростове-на-Дону (18 процентов). В то же время в последних двух городах соискательная активность в абсолютном значении высока, по этому параметру города входят в топ-5 в России.

В качестве причины того, что россияне стали гораздо чаще искать работу, управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель назвал благоприятные условия на рынке труда и развитие сервисов поиска работы.

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов указал, что в 2022 году люди меняли работу гораздо чаще, чем в последние годы. По количеству принятых и выбывших сотрудников такая ситуация в последний раз фиксировалась в 2007 году. Тенденцию эксперт объясняет закрытием предприятий и активным поиском работы на предприятиях, где сотрудникам дают бронь от частичной мобилизации. Кроме того, увеличилось количество соискателей старше 45 лет.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что уровень безработицы в России в январе 2023 года достиг исторического минимума — 563,6 тысячи человек, или 3,6 процента. Опрос граждан и компаний, проведенный Центром стратегических разработок (ЦСР) и социологическим центром ЦСП «Платформа», показал, что 62 процента респондентов видят нехватку персонала на предприятиях.