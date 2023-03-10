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16:32, 10 марта 2023Силовые структуры

Россиянин с пистолетом зашел в школу на северо-востоке Москвы

В Москве уроженец Кабардино-Балкарии пришел в гимназию с травматическим пистолетом

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве 29-летний россиянин пришел в гимназию №1554 на северо-востоке столицы с травматическим пистолетом «МР-79-9». Об этом сообщает «МК».

По сведениям издания, инцидент произошел 9 марта в 16:00. Мужчина вошел в школу и спросил у охранника, не полиция ли это. Когда тот ответил, что это гимназия, незнакомец покинул здание. После этого охранник позвонил в полицию.

Стражи порядка задержали мужчину. Выяснилось, что за месяц до этого он приехал из Кабардино-Балкарии в Москву и снял квартиру. У него изъяли травмат. Так как гражданин вел себя неадекватно и говорил сотрудникам МВД, что его преследуют, его госпитализировали в психиатрическую больницу.

Ранее сообщалось, что в Петербурге неизвестный ворвался в стоматологию и угрожал врачам пистолетом.

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Владимир Шарапов
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