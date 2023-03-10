В Узбекистане назвали дату проведения референдума по обновленной конституции

Парламент Узбекистана назначил референдум по новой редакции конституции на 30 апреля

Законодательная палата Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана назначила во время пленарного заседания референдум по новой редакции конституции республики на 30 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

«10 марта после детальной постатейной проработки всех предлагаемых дополнений и изменений в действующую Конституцию Узбекистана парламент принял решение назначить всенародный референдум по новой редакции основного закона страны на 30 апреля», — заявил представитель пресс-службы палаты.

