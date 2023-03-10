МИД оценил версию о причастности олигарха с Украины к подрыву «Северных потоков»

Лавров назвал детским лепетом версию причастности олигарха с Украины к подрыву Nord Stream

Глава МИД России Сергей Лавров оценил версии Запада о причастности украинского олигарха к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Подобные предположения он назвал «детским лепетом», пишет ТАСС.

Дипломат считает, что упоминаемый в прессе «украинский след» должен вызвать вопросы у жителей Германии. «У бюргеров возникнет вопрос: зачем мне вообще эта Украина, если они нас взрывают, кто бы он [исполнитель диверсии] ни был — агент Киева, проплаченный кем-то из-за границы, либо просто одиночка, зачем мне нужно туда направлять "Леопарды", зачем мне нужно принимать эту страну в НАТО?» — уточнил Лавров.

По словам министра иностранных дел, западные страны пребывают в растерянности, не зная, что возразить, после публикации расследования американского журналиста Сеймура Херша, в котором он обвинил Вашингтон в организации подрывов российских газопроводов.

Лавров подчеркнул, что в случае, «если будет заблокировано объективное, беспристрастное расследование, которое будет транспарентно», Россия будет думать, каким образом ответить Западу.

Ранее глава МИД РФ назвал стыдными попытки журналистов переложить вину за подрыв «Северных потоков» на частное лицо с Украины.