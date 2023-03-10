Всероссийский забег по пересеченной местности пройдет в Дагестане в марте

В марте в Дагестане пройдет всероссийский забег по пересеченной местности. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на пресс-службу министерства по физической культуре и спорту республики.

Как пояснили в ведомстве, соревнования состоятся 18 и 19 марта на территории пяти горных районов Дагестана: Гергебильского, Лакского, Унцукульского, Левашинского и Гунибского. «На старт четырех дистанций выйдут до 1900 участников, заявившихся на забег практически из всех регионов страны», — рассказали в министерстве.

Так, участники смогут посостязаться на дистанциях в 15, 35, 65 и 120 километров. Кроме того, отдельный забег будет организован для детей — он состоится на стадионе имени Елены Исинбаевой в Махачкале.

Ранее сообщалось, что за прошедший год число туристических маршрутов в Дагестане выросло на треть. Кроме того, количество туроператоров в республике увеличилось более чем в два раза.