Полянский заявил о сомнениях стран ООН в верности позиции Запада по Украине

Полянский: в ООН растет число стран, сомневающихся в верности позиции Запада по Украине

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что число стран в ООН, которые сомневаются в верности подхода Запада по украинскому кризису, растет. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу The Dive.

По его словам, изначально Соединенные Штаты и Великобритания не были заинтересованы в быстром завершении конфликта на Украине с позитивным результатом для России. Он добавил, что страны начали раздувать конфликт, поставляя оружие Киеву. «И все в ООН теперь видят это и спрашивают: слушайте, ребята, вы поставляете оружие Украине. Мы не знаем, сколько человек погибло, а вы раздуваете конфликт. Как вы можете делать это и претворяться, что вы заинтересованы в мире?», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что более активно такие вопросы задаются в кулуарах, так как у стран Запада имеются огромные возможности для оказания давления на стороны, «которые пытаются проводить независимую политику». «Тем не менее, для западного блока все труднее и труднее продвигать решения той же "магнитуды", остроты, что было на начальном этапе СВО», — добавил он.

Ранее Полянский заверил, что у Москвы нет намерений относительно применения ядерного оружия против Вооруженных сил Украины. «В первую очередь хотел бы сказать, что у нас есть ядерная доктрина. И в ней говорится, что мы не будем первыми использовать ядерное оружие», — заявил дипломат. Он подчеркнул, что Россия может применить данный вид вооружения лишь в случае наличия угрозы существованию страны.

