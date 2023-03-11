Звезда «Ворониных» рассказал о работе с Епифанцевым

Актер Георгий Дронов рассказал, что ему было комфортно сниматься с Владимиром Епифанцевым

Звезда сериала «Воронины» актер Георгий Дронов рассказал, что ему было комфортно работать со своим коллегой Владимиром Епифанцевым. Актер поделился подробностями в разговоре с Teleprogramma.pro.

Во время интервью Дронов рассказал, что ему легче работать с известными актерами, чем с детьми, которые только начинают свою карьеру в кино. В одном из сериалов актер впервые играл вместе с Епифанцевым, от работы с ним у него осталось положительное впечатление.

«Я до этого с Володей Епифанцевым не работал. И был приятно удивлен, что несмотря на всю внешнюю агрессивность и брутальность он замечательный, чудесный партнер, который и слышит, и видит, и не говорит: тихо, отойди, я в кадре», — отметил Дронов.

Ранее Дронов оказался недоволен тем, как приезжие из других регионов относятся к Москве. Он заявил, что ему не нравится большое количество людей в столице, так как коммуникации в городе рассчитаны на определенные стандарты. Для решения вопроса актер предложил создать комфортные условия для жизни в других городах.