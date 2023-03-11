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06:02, 11 марта 2023Спорт

Тренер рассказал о пятиминутной тренировке для снижения веса

Тренер порекомендовал комплекс из четырех упражнений на коврике для снижения веса

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Тренер Майк Боул рассказал о пятиминутной тренировке на фитнес-коврике для снижения веса. Его слова приводит портал Eat This, Not That!

Специалист порекомендовал комплекс из четырех упражнений, каждое из которых необходимо выполнять по одной минуте с перерывом на отдых в течение 15 секунд. Боул советует начинать с движения «Альпинист». Для этого в положении планки нужно поочередно подтягивать колени к груди.

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Далее в программе — скручивания «Велосипед» для проработки пресса. Для этого необходимо лечь на спину, сцепив руки за головой, поднять верхнюю часть корпуса, согнуть ноги до угла 90 градусов и попеременно соединять правое колено с левым локтем, а затем левое колено — с правым локтем.

После этого тренер советует перейти к махам ногами. «Лягте на правый бок на коврик, положите левую руку на бедро. Затем поднимите левую ногу примерно на 10 дюймов [25 сантиметров — прим. «Ленты.ру»], сделайте паузу, затем опустите ее», — пояснил Боул. Он добавил, что выполнять движения нужно 30 секунд на каждую сторону.

Заключительное упражнение — флаттер-удары ногами. Чтобы выполнить его, нужно, лежа на полу, вытянуть руки вдоль тела, поднять прямые ноги и верхнюю часть корпуса на 45 градусов и в течение 30 секунд совершать махи вверх-вниз с небольшой амплитудой. Затем, по словам Боула, необходимо отдохнуть 15 секунд, а после — повторять движения еще полминуты.

Ранее фитнес-тренер Анна Егорова назвала лучшие упражнения для снятия напряжения в спине. Она рекомендовала выполнять «кошку», наклоны с опорой на стену, а также растяжку в «позе ребенка».

Андрей Стрельцов
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