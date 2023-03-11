В Германии назвали число уехавших на Украину немецких экстремистов

Neue Osnabrücker Zeitung: 61 немецкий экстремист уехал в зону боевых действий на Украине

61 немецкий экстремист уехал в зону боевых действий на Украине. Такое число называет газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на правоохранительные органы ФРГ.

Уточняется, что с февраля 2022 года в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине уехал в общей сложности 61 экстремист из Германии. Вместе с тем указывается, что не все они обязательно принимали участие в военных операциях. При этом как минимум 29 все еще находятся в зоне боевых действий. Тем не менее в полиции не сказали, на чьей именно стороне они участвуют в конфликте, расценив эти сведения как разведывательные данные.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Германию в том, что ее поддержка российского президента Владимира Путина привела к началу СВО на Украине. Однако с тех пор, указал он, Берлин изменил свою политику и в настоящее время стремится оказывать Москве противодействие.

В ноябре 2022 года сообщалось, что известный на родине своей активной поддержкой нацизма норвежец записался в Иностранный легион на Украине. Гражданин Норвегии в прошлом был осужден за хранение и кражу оружия. Кроме того, он часто публиковал кадры с нацистской символикой и открыто высказывал расистские взгляды.