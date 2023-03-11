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03:44, 11 марта 2023Мир

В Афинах жестоко избили бывшего министра финансов Греции

Партия МЕРА25: бывшего министра финансов Греции Варуфакиса жестоко избили в Афинах
Янис Варуфакис

Янис Варуфакис. Фото: Vasilis Rebapis / Eurokini / Globallookpress.com

Бывшего министра финансов Греции, лидера парламентской партии МЕРА25 Яниса Варуфакиса жестоко избили в Афинах, об этом сообщается на сайте партии.

Отмечается, что секретарь собрался с однопартийцами в ресторане «Янтес» в районе Экзархия. В заведение вошли несколько человек «в буйном настроении, крича "выходи, мерзавец, подписавший меморандумы (с кредиторами)"».

Варуфакис встал, чтобы ответить этим людям, однако на него напали и избили. Политику напомнили, что он выступал за долговые соглашения Греции с международными кредиторами. Министр финансов тогда настаивал на списании части внешнего долга и отказе от мер жесткой экономии.

Лидера партии МЕРА25 доставили в больницу Evangelismos, у него диагностировали перелом носа. Туда также прибыли сотрудники полиции государственной безопасности.

Премьер-министр Греции Киракос Мицотакис в Twitter осудил нападение на политика. Он подчеркнул, что полиция сделает все необходимое, чтобы привлечь виновных к ответственности.

6 июля 2015 года Янис Варуфакис покинул пост министра финансов, который занимал с января. Он объяснял свой уход необходимостью облегчить переговоры премьер-министра Алексиса Ципраса с кредиторами, поскольку многие участники Еврогруппы были недовольны позицией Варуфакиса. Он скептически относился к возможности договора Греции и ЕС. Позднее, 14 июля, бывший министр финансов назвал договор с Брюсселем новой формой оккупации.

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Марина Совина
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