В Иране задержали больше 100 человек по делу об отравлению учениц

IRNA: МВД Ирана сообщило о задержании 100 человек по делу об отравлении школьниц

В Иране задержали 100 человек по делу об отравлении учащихся в школах страны девочек. Об этом сообщило Министерство внутренних дел республики, передает агентство IRNA.

В иранском ведомстве уточнили, что среди задержанных есть люди, целью которых являлось «навести ужас на население и учащихся, закрыть школы и создать скептицизм по отношению к Ирану». Другие арестованные разбрызгивали ядовитые химикаты из-за озорства, чтобы прервать занятия в классах.

В настоящее время ведется расследование, в том числе выясняется возможная связь задержанных с террористическими организациями.

По данным агентства Reuters, в общей сложности были отравлены свыше 1000 учениц. Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи назвал произошедшее непростительным преступлением. По его мнению, такое деяние должно караться смертью, если оно было совершено преднамерено.

Ранее семилетняя девочка отравилась марихуаной в школе №1239 в Москве. Как рассказала «Ленте.ру» директор школы Наталья Симонова в комментарии, о плохом самочувствии одной из учениц первого класса сообщили ее родители 3 марта. По их словам, вечером после тренировки в спортшколе (не являющейся учреждением департамента образования) девочка почувствовала недомогание и ее госпитализировали.