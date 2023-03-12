Американский миллиардер предупредил о последствиях банкротства Silicon Valley

Миллиардер Экман предупредил о «крахе экономики» из-за банкротства Silicon Valley

Миллиардер Билл Экман предупредил о последствиях банкротства американского банка Silicon Valley Bank (SVB). Соответствующее заявление он опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

По словам Экмана, власти США должны действовать быстро, чтобы не допустить «крах экономики».

«У правительства есть около 48 часов, чтобы исправить ошибку, которая скоро станет необратимой. Позволив SVB обанкротиться без защиты вкладчиков, мир столкнулся с тем, что такое незастрахованный депозит — неопределенный иск по необеспеченным долговым обязательствам к обанкротившемуся банку», — заявил миллиардер.

Экман добавил, что если JPMorgan, Citibank или Bank of America не приобретут SVB до открытия рынка в понедельник, 13 марта, или если правительство не предложит гарантию на его депозиты, то все «услышат громкий сосущий звук», который будет означать снятие всех незастрахованных депозитов, кроме тех, что принадлежат системно значимым банкам.

Он считает, что ситуации можно было бы избежать, если бы правительство вмешалось 10 марта, чтобы обеспечить депозиты SVB. Таким образом можно было бы передать банк новому владельцу в обмен на вливание капитала.

О банкротстве Silicon Valley Bank стало известно 11 марта. SVB — крупнейший разорившийся банк со времен кризиса 2008 года. В прошлом году его оценивали в 40 миллиардов долларов, а его капитализация стремительно росла. В Минфине США заверили, что финансовая система страны устойчива. Миллиардер Илон Маск допустил покупку банка.