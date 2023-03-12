Байден обсудил с губернатором Калифорнии разорение банка Silicon Valley

Байден обсудил с губернатором Калифорнии Ньюсомом банкротство банка Silicon Valley Bank

Американский президент Джо Байден провел телефонные переговоры с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, в ходе которых политики обсудили банкротство банка Silicon Valley Bank (SVB). Об этом рассказали в Белом доме, передает ТАСС.

«Президент и губернатор обсудили ситуацию вокруг Silicon Valley и усилия по ее разрешению», — сообщили в администрации президента. Уточняется, что американский лидер также затронул тему помощи штату в устранении последствий снежного шторма, наводнений, оползней и селей.

11 марта стало известно о разорении американского SVB, который стал крупнейшим разорившимся банком со времен кризиса 2008 года. Отмечается, что в прошлом году его оценивали в 40 миллиардов долларов, а его капитализация стремительно увеличивалась.