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04:11, 12 марта 2023Мир

Байден обсудил с губернатором Калифорнии разорение банка Silicon Valley

Байден обсудил с губернатором Калифорнии Ньюсомом банкротство банка Silicon Valley Bank
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский президент Джо Байден провел телефонные переговоры с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, в ходе которых политики обсудили банкротство банка Silicon Valley Bank (SVB). Об этом рассказали в Белом доме, передает ТАСС.

«Президент и губернатор обсудили ситуацию вокруг Silicon Valley и усилия по ее разрешению», — сообщили в администрации президента. Уточняется, что американский лидер также затронул тему помощи штату в устранении последствий снежного шторма, наводнений, оползней и селей.

11 марта стало известно о разорении американского SVB, который стал крупнейшим разорившимся банком со времен кризиса 2008 года. Отмечается, что в прошлом году его оценивали в 40 миллиардов долларов, а его капитализация стремительно увеличивалась.

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Варвара Кузьмина
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