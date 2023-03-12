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20:09, 12 марта 2023Россия

Большая пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту

Пробка протяженностью до трех километров образовалась на подъезде к Крымскому мосту

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Большая пробка протяженностью до трех километров образовалась на подъезде к Крымскому мосту. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

Уточняется, что увеличение времени досмотра связано с техническими неисправностями на одном из пунктов досмотра. Из-за этого ожидание выезда может занять несколько часов.

Неполадки оборудования выявлены, в данный момент они устраняются.

9 марта вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что монтаж первого пролета железнодорожной части Крымского моста завершен. Он отметил, что до конца апреля планируется заменить еще один поврежденный пролет.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате происшествия загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушились два автомобильных пролета. Президент России Владимир Путин позже заявил, что заказчиками и исполнителями теракта были спецслужбы Украины.

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Алина Гончарова
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