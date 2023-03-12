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20:42, 12 марта 2023Силовые структуры

Российского депутата отправили в СИЗО по делу о хищении миллионов

Депутата из Петербурга арестовали по делу о хищении 20 миллионов бюджетных средств

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге Московский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте муниципального депутата Олега Старожукова и отправил его в СИЗО. Об этом в воскресенье, 12 марта, в своем Telegram-канале сообщает издание Фонтанка.

По данным следствия, 26 декабря 2020 года администрация муниципального образования заключила контракт со строительной фирмой, которую приискал депутат муниципального образования. Фирма должна была благоустроить территорию. Работы были выполнены ненадлежащим образом, но, несмотря на это, 20 с лишним миллионов были перечислены исполнителю. Следователи полагают, что, зная о неправильно выполненных работах, российский депутат организовал перевод фирме бюджетных средств.

Старожуков пробудет под стражей до 9 мая 2023 года.

8 февраля сообщалось, что владелицу ювелирного бренда Darvol Спиридонову отправили в СИЗО по делу о мошенничестве.

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Владимир Седов
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