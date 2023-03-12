Ким Чен Ын задумал привлечь армию для развития деревни

Ким Чен Ын заявил, что армия должна быть примером в строительстве социалистической деревни

Лидер КНДР Ким Чен Ын задумал отправку солдат на объекты строительства по всей стране. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), пишет РИА Новости.

Данный вопрос был поднят на пятом расширенном заседание Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва. Северокорейский лидер заявил, что для процветания страны в условиях вызовов и трудностей от армии требуется больше усилий. В частности, он указал на задачи армии для осуществления плана партии по развитию деревни.

«Генеральный секретарь отметил, что армия, естественно, должна стать субъектом борьбы и примером в строительстве социалистической деревни… ежегодно непременно создавать реальные объекты процветания, радующие народ», — говорится в сообщении ЦТАК. В ходе встречи были определены направления действий и конкретные задачи армии для ускорения развития деревни и местного строительства. Также были затронуты проекты мобилизации солдат для выполнения данных задач.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с дочерью Чжу Э лично проверили боеспособность армии КНДР.