В США назвали политика с самой странной прической

Politico назвало депутата Эстонии от EKRE Рейна Эплера политиком с самой ужасной прической

Обозреватель американского издания Politico Пол Дэллисон назвал политика с самой странной прической. По его мнению, таковым является эстонский депутат партии EKRE Рейн Эплер.

Рассуждая о прическах политиков, Дэллисон вспомнил экс-президента США Дональда Трампа, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и британского политика Майкла Фабриканта. По словам журналиста, всем им придется «отойти в сторонку» по сравнению с Рейном. В частности, Фабрикант «практически стопроцентно ужаснулся бы, узнав, что он даже близко не стоял с носителем самой странной прически среди европейских политиков», отметил обозреватель. Дэллисон также пошутил, что эстонский депутат не смог определиться с выбором прически, поэтому «попросил сделать их все».

В октябре прошлого года бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм раскрыла тайну оранжевого цвета лица Дональда Трампа. Она вспомнила, что бывший лидер США не выходил на публику без макияжа. До этого высказывались предположения, что американский лидер слишком много времени проводит в солярии. Сам Трамп объяснил , что во всем виноваты лампочки, якобы исказившие цвет его лица.