Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:15, 12 марта 2023Силовые структуры

Россиянина ранили во время стрельбы на городской площади

В Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета на площади

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону неизвестный ранил россиянина на городской площади. Об этом в воскресенье, 12 марта, со ссылкой на полицию региона сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ЧП произошло на Рабочей площади города. Злоумышленник произвел в пострадавшего выстрел из травматического пистолета, после чего сбежал с места преступления. Прибывшие на место медики оказали раненому медицинскую помощь.

10 марта сообщалось, что в Красноярске мужчина открыл стрельбу на улице после конфликта в автобусе. Один из участников конфликта начал стрелять из своего травматического пистолета в воздух, а затем в оппонентов. Один из них получил ранение в руку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об уничтожении 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
Российского ученого заподозрили в серии убийств 20-летней давности
Минобороны отчиталось о ходе боев на двух направлениях
Минобороны заявило об уничтожении двух вертолетов Ми-8 ВСУ
Из британских тюрем уволили 31 сотрудницу за отношения с заключенными
Россиянина ранили во время стрельбы на городской площади
В Кишиневе произошли столкновения полиции с протестующей оппозицией
Российские войска уничтожили более 220 солдат ВСУ на донецком направлении
В Минобороны заявили об уничтожении пяти украинских ДРГ на купянском направлении
Доктор Мясников заявил о важности перемены принципов питания с возрастом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.