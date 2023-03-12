Россиянина ранили во время стрельбы на городской площади

В Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета на площади

В Ростове-на-Дону неизвестный ранил россиянина на городской площади. Об этом в воскресенье, 12 марта, со ссылкой на полицию региона сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ЧП произошло на Рабочей площади города. Злоумышленник произвел в пострадавшего выстрел из травматического пистолета, после чего сбежал с места преступления. Прибывшие на место медики оказали раненому медицинскую помощь.

10 марта сообщалось, что в Красноярске мужчина открыл стрельбу на улице после конфликта в автобусе. Один из участников конфликта начал стрелять из своего травматического пистолета в воздух, а затем в оппонентов. Один из них получил ранение в руку.