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08:26, 12 марта 2023Мир

Еврокомиссия выделила девять миллионов на поддержку выборов в Грузии

RT: Еврокомиссия выделила €9,2 млн на поддержку свободных и справедливых выборов в Грузии

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) намерена профинансировать усиление роль представителей гражданского общества Грузии в вопросах управления страной. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на соответствующий документ.

Уточняется, что на данные цели выделен грант в размере 9,2 миллионов евро. Ожидается, что мероприятия в рамках проекта будут содействовать формированию «благоприятной избирательной среды», поддержке «свободных и справедливых выборов» в Грузии и способствовать интеграции страны в Евросоюз.

В ЕК подчеркнули, что общество с расширенными правами и возможностями является ключевым компонентом «справедливой, равноправной и демократической системы».

В прошлом году сообщалось о намерении Еврокомиссии выделит 1,5 миллиона евро на работу народных защитников в Грузии.

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Марина Совина
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